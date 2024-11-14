Грот графа Орлова впервые отреставрировали в Нескучном саду

Грот появился на всех схемах и планах владения Орловых в 1804 году. В архиве сохранилась сдаточная опись жилых и нежилых строений, выполненная в августе 1832 года при покупке усадьбы графини Орловой-Чесменской. В ней, в частности, под № 29 записан «проходной грот с каменным сводом: на длине осьмнадцать аршин, шириной четыре аршина тринадцать вершков, убранный снаружи ноздреватым камнем, на оном деревянная беседка, ветхая, бересчетая, внутри оштукатурена, а снаружи обшита тесом, крыта оным же».