Грот графа Орлова впервые отреставрировали в Нескучном саду

За время существования грота его ни разу не реставрировали, он находился в неудовлетворительном состоянии. Специалисты привели в порядок каменную кладку, по архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки с каменной оградой и металлическими вставками. Работы проводили под контролем Департамента культурного наследия города Москвы, в соответствии с согласованной документацией.
Во время реставрации специалисты использовали известковый туф — камень, из которого был сложен грот изначально. Стены внутри тоннеля отделали известково-песчаной штукатуркой. Она позволяет укрепить каменную кладку и при этом сохранить ее фактуру.
Площадки по обеим сторонам грота и в проходной арке замостили валунником — гладким камнем небольшого размера. В проходной арке, гроте и на смотровой площадке сделали архитектурно-художественную подсветку.
Украшение усадебных парков
Грот появился на всех схемах и планах владения Орловых в 1804 году. В архиве сохранилась сдаточная опись жилых и нежилых строений, выполненная в августе 1832 года при покупке усадьбы графини Орловой-Чесменской. В ней, в частности, под № 29 записан «проходной грот с каменным сводом: на длине осьмнадцать аршин, шириной четыре аршина тринадцать вершков, убранный снаружи ноздреватым камнем, на оном деревянная беседка, ветхая, бересчетая, внутри оштукатурена, а снаружи обшита тесом, крыта оным же».
Изначально у грота было два уровня — нижний подземный с тоннелем и верхний надземный. На верхнем находилась деревянная беседка, а также полукруглая смотровая площадка с ограждением, которая лишилась своего первоначального облика. Ветхая беседка была утрачена предположительно во время ремонтно-восстановительных работ 1830-х годов.
Название «грот» для этого памятника несколько условно. Он представляет собой композицию, состоящую из собственно грота небольшого размера, выполненного в виде кирпичной конки, и сквозной арки, прорезающей невысокий овраг. Правильные полукруглые арки входов в сооружение и сквозная арка были оформлены валунами, придающими ему таинственный и романтичный вид.
Такие постройки с полукруглым потолком и одним широким входом в XVIII веке были неотъемлемой частью усадебных парков. Там гуляющие гости могли укрыться в тени от палящего солнца. Садовые гроты возводили или как отдельно стоящие павильоны, или обустраивали у подножия холмов, как это и было сделано в Нескучном саду.
Грот составлял единый архитектурный ансамбль вместе с тремя мостами — Большим, Средним и Гротесковым, а также с Летним и Ванным домиками. В 1836 и 1856 годах его дважды перекладывали. Последнюю перестройку провел инженер Петр Дельсаль.
Популярное место для фотосессий
Во времена Орловых местоположение грота умышленно скрывали. Перед ним высаживали кустарник, а вход украшали цветами и вьющимися растениями. Грот использовали для ведения тайных переговоров и романтических свиданий. Согласно легендам, случались и курьезные ситуации, когда девушка или молодой человек не находили заветного места.
Грот и сегодня непросто увидеть, особенно летом. Это одно из тех сооружений, благодаря которым сохраняется особая атмосфера Нескучного сада. Наряду с другими историческими объектами — Летним, Ванным и Охотничьим домиками, беседкой 800-летия Москвы и тремя каменными мостиками — он хранит память об истории этого места, о том времени, когда здесь располагались дворянские усадьбы.
Сегодня грот — популярная точка маршрута экскурсионных прогулок по парку и одно из любимых мест для фотосессий. Со смотровой площадки можно любоваться Москвой-рекой, Екатерининским прудом и Летним домиком графа Орлова. На экскурсиях посетителям рассказывают, для чего могли использовать подобные декоративные сооружения на рубеже