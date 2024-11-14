Главные новости 14 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 ноября 2024 года.
Трамп объявил о новых назначениях на ключевые посты
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отдать должность госсекретаря в своей администрации сенатору Марко Рубио из Флориды. Главой Минюста будущий лидер США видит конгрессмена Мэтта Гетца.
Между Крымом и Запорожьем прекратили ж/д перевозки из-за обрушения моста
В Джанкойском районе Крыма после обрушения конструкций автомобильного моста на ж/д пути временно приостановлено железнодорожное сообщение. Возобновить движение между Крымом и Запорожьем планируется в течение суток.
Лавров высказался о легитимности будущих выборов на Украине
Марин Ле Пен грозит пять лет лишения свободы
Во Франции прокуратура потребовала приговорить главу партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы. Политику вменяется фиктивное трудоустройство сотрудников Европарламента, зарплату для которых перечислял Евросоюз.
Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящую зиму
Сильных холодов зимой в России не ожидается. Теплее, чем обычно, будет в Москве и на Кубани. Декабрь без сильных морозов прогнозируется на Урале и в Сибири. В январе и феврале холода обрушатся на Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье.