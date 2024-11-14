Главные новости 14 ноября 2024 года

Сильных холодов зимой в России не ожидается. Теплее, чем обычно, будет в Москве и на Кубани. Декабрь без сильных морозов прогнозируется на Урале и в Сибири. В январе и феврале холода обрушатся на Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье.