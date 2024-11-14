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Главные новости 14 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 14 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 ноября 2024 года.

Трамп объявил о новых назначениях на ключевые посты

Дональд Трамп
Источник: AP 2024

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении отдать должность госсекретаря в своей администрации сенатору Марко Рубио из Флориды. Главой Минюста будущий лидер США видит конгрессмена Мэтта Гетца.

Между Крымом и Запорожьем прекратили ж/д перевозки из-за обрушения моста

В Джанкойском районе Крыма после обрушения конструкций автомобильного моста на ж/д пути временно приостановлено железнодорожное сообщение. Возобновить движение между Крымом и Запорожьем планируется в течение суток.

Лавров высказался о легитимности будущих выборов на Украине

Сергей Лавров
Источник: РИА "Новости"

Оценивать легитимность выборов президента на Украине, анонсированных на 2025 год, можно будет только по их завершению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее западные СМИ писали, что голосование может состоятся в мае следующего года.

Марин Ле Пен грозит пять лет лишения свободы

Марин Ле Пен
Источник: AP 2024

Во Франции прокуратура потребовала приговорить главу партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы. Политику вменяется фиктивное трудоустройство сотрудников Европарламента, зарплату для которых перечислял Евросоюз.

Гидрометцентр представил прогноз погоды на предстоящую зиму

Сильных холодов зимой в России не ожидается. Теплее, чем обычно, будет в Москве и на Кубани. Декабрь без сильных морозов прогнозируется на Урале и в Сибири. В январе и феврале холода обрушатся на Красноярский край, Иркутскую область и Забайкалье.