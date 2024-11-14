Акция по сбору отработанных шин пройдет в Ростове

В Ростове в субботу, 16 ноября, пройдет экологическая акция по сбору отработанных шин. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Во всех районах города от ростовчан будут принимать шины. Причем, от каждого будут принимать по четыре. Как говорится в сообщении, акция не направлена на получение прибыли.
А создана она для того, чтобы повысить экологическую культуру у ростовчан и привлечь внимание горожан к раздельному сбору отходов с правильной их утилизацией. А еще не допустить попадания использованных автомобильных шин в природу.
Шины можно будет сдать на улице Проселочной, 9 А, Портовой, 181, Клубной, 22−24, проспекте Королева, 1 Д, Нансена, 150 А, проспекте 40-летия Победы, д. 75/15, улице Петренко, 1 и на автомобильной парковке на улице Нансена/пер. Джамбульский.