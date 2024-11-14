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Утром 14 ноября Воронеж встал в пробках из-за отключившихся светофоров

Проблема возникла в центре города.

Утром 14 ноября в центре Воронежа на оживленном перекрестке около управления Юго-Восточной железной дороги отключились светофоры, что привело к образованию заторов, рассказали горожане.

Пробки возникли на улицах Степана Разина, Фридриха Энгельса, Феоктистова и проспекте Революции, затрудняя движение как со стороны левого берега в сторону проспекта Революции, так и в обратном направлении. Движение по улице Степана Разина в сторону центра города оказалось особенно затрудненным, заторы достигли почти километра.

Автомобилисты сообщают, что светофоры перестали работать ранним утром. Причина их отключения пока неизвестна.