В Крыму создали устройство для защиты винограда от грибковых заболеваний

«Заявленный эффект достигается благодаря тому, что при попадании на грибковые патогены УФ-излучение вызывает непоправимое повреждение их ДНК, что впоследствии приводит к их гибели. При этом доза излучения для растения абсолютно безопасна. Мы также исключили повреждение стеблей растений при движении излучателя в процессе обработки», — сказал один из авторов устройства, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники НИИСХ Крыма Иван Соболевский.