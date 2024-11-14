В Крыму создали устройство для защиты винограда от грибковых заболеваний

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма получили патент на устройство для борьбы с грибковыми заболеваниями растений с помощью ультрафиолетового излучения. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Отмечается, что это первая отечественная разработка в области сельскохозяйственного машиностроения для борьбы с подобными заболеваниями растений с помощью ультрафиолетового излучения. Устройство разработано для использования на плантациях с виноградными насаждениями по запросу крымских сельхозтоваропроизводителей, так как заражение болезнетворными грибками является одной из наиболее частых причин болезней винограда.
«Заявленный эффект достигается благодаря тому, что при попадании на грибковые патогены УФ-излучение вызывает непоправимое повреждение их ДНК, что впоследствии приводит к их гибели. При этом доза излучения для растения абсолютно безопасна. Мы также исключили повреждение стеблей растений при движении излучателя в процессе обработки», — сказал один из авторов устройства, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники НИИСХ Крыма Иван Соболевский.
Уточняется, что в отличие от зарубежных аналогов устройство снабжено системой охлаждения и защиты от внешних воздействий, таких как капли воды и посторонние предметы. Это позволяет повысить эксплуатационную надежность оборудования.