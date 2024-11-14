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ГАИ приступила к массовым рейдам среди водителей на трассе М-5 «Урал»

В Башкирии начались сплошные проверки водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 ноября, ГАИ приступила к массовым проверкам водителей на 1441 километре трассы М-5 «Урал». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Рейды проводятся вместе с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора. В своей публикации глава дорожной полиции республики напомнил, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку всех авто без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.

— Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам, — заявил глава ГАИ Башкирии.

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