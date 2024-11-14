Дятлова: бани продолжат оказывать льготные услуги

«Даже несмотря на то, что по требованию федерального законодательства нужно сменить их форму собственности, в 2025 году МП станет ООО, город по-прежнему останется 100% акционером предприятия, а сами бани продолжат оказывать свои услуги населению, в том числе и льготным категориям».