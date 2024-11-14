Халва с мятой, печенье с моцареллой, ирис с морской солью выпускаются в Беларуси

Глава «Белгоспищепрома» рассказал и о новинках от «Красного мозырянина». Так, фабрика выпустила три вида мармелада с ароматом черники и творожного крема, манго и кокос-сливки, а также со вкусом черники и сливок. Кроме того, появились и два вида ириса: с морской солью, какао.