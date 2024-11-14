Халва с мятой, печенье с моцареллой, ирис с морской солью выпускаются в Беларуси. Подробности в интервью БелТА сообщил глава концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.
По его словам, минский филиал фабрики «Слодыч» разработал печенье с добавлением сыра моцарелла. А на молодечненской площадке данной фабрики завершили проект по выпуску вафель в упаковке family pack по 300 граммов. Также в продаже скоро появятся трубочки с двумя вкусами. Это шоколад и топленое молоко.
Он отметил, что «Красный пищевик» также порадует покупателей новиками. Так, кондитерская компания выпустила два вида зефира с эксклюзивными вкусами: клубника и шампанское, латте-карамель со щепоткой соли. Новинки есть и в видах халвы. Жидков отметил, что в скором времени в продаже появится подсолнечная халва с перцем.
Глава «Белгоспищепрома» рассказал и о новинках от «Красного мозырянина». Так, фабрика выпустила три вида мармелада с ароматом черники и творожного крема, манго и кокос-сливки, а также со вкусом черники и сливок. Кроме того, появились и два вида ириса: с морской солью, какао.
Тем временем новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 250 рублей с человека.
Кстати, белорусская «Коммунарка» выпустит адвент-календарь с шоколадом и конфетами: «Рассчитан на 15 дней».
А еще «Белгоспищепром» сказал про востребованность новогодних подарков за границей.