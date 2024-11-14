Синтезированы новые материалы для генерации водорода

Для получения «зеленого» водорода зачастую используют фотоэлектрохимические ячейки, в которых энергия солнечного света используется для получения этого топлива за счет расщепления молекулы воды с помощью электролиза. Однако этот метод требует использования дорогих дефицитных металлов, таких как металлы платиновой группы, в качестве электродов. При этом для фотокаталитических устройств применяется оксид цинка, но его частицы не обеспечивают достаточный перенос электронов, которые необходимы для химической реакции расщепления молекулы воды.