В Ростове власти проверили работу 60 городских автобусов

Согласно опубликованной информации, перевозчик обслуживает автобусные маршруты №№ 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 80. Проверка состоялась перед выходом подвижного состава на линию. Главная задача рейда — это обеспечение качественных транспортных услуг для жителей донской столицы. Всего специалисты проверили больше 60 транспортных средств.