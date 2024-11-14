В Ростове власти проверили работу 60 городских автобусов

В Ростове департамент транспорта города совместно с сотрудниками ГАИ проверили работу автобусов. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Согласно опубликованной информации, перевозчик обслуживает автобусные маршруты №№ 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70, 80. Проверка состоялась перед выходом подвижного состава на линию. Главная задача рейда — это обеспечение качественных транспортных услуг для жителей донской столицы. Всего специалисты проверили больше 60 транспортных средств.
— Выявлено 8 транспортных средств с нарушениями, в том числе: неисправность системы отопления, неисправность внутреннего электронного информационного табло и наружного указателя маршрута, отсутствие внутренней экипировки, — говорится в сообщении.
Власти отметили, что такие проверки пройдут для всех перевозчиков города.