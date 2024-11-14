Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябре

Одна ночь в Питере в ноябре в гостинице в среднем обойдется в 7,1 тыс. рублей. В Москве размещение еще дороже — порядка 10,2 тыс.рублей за ночь. В Сочи в ноябре можно найти бюджетный вариант размещения, который обойдется примерно в 3,6 тыс. рублей за одну ночь.