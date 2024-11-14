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Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябре

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха в ноябре по данным сервиса Tvil.ru.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованному рейтингу, тройку городов возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи.

Одна ночь в Питере в ноябре в гостинице в среднем обойдется в 7,1 тыс. рублей. В Москве размещение еще дороже — порядка 10,2 тыс.рублей за ночь. В Сочи в ноябре можно найти бюджетный вариант размещения, который обойдется примерно в 3,6 тыс. рублей за одну ночь.

Нижний Новгород занял 7-е место данного рейтинга. Одна ночь в отеле в городе обойдется примерно в 7,7 тыс. рублей, а средняя продолжительность поездки составит 2 суток.

Ранее сообщалось, что семь нижегородских проектов получили награды Всероссийской премии «Маршрут года».

туризм и отдых