Выявлены изменения в мозгу крыс из-за излучения 5G

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выявили изменения в тканях головного мозга крыс под влиянием антенны 5G. В результате установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Под воздействием антенны крысы находились в течение пять недель, это соответствует примерно четырем годам жизни человека. Результаты исследования показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием антенны 5G, не отличался от показателей у крыс из контрольных групп. Значит, животные под воздействием излучения не испытывали боли, страха, стресса и находились в полном благополучии. Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Натальи Кривовой.
Она уточнила, что для исследования влияния неионизирующего излучения на грызунов были задействованы крысы линии Вистар, самцы трех возрастов. «Неполовозрелые 5−6 недель (соответствует подростковому возрасту у людей), 10−11 недель (взрослые 40+) и 17−18 недель (возраст у людей 65+)», — сказала Кривова.
Крысы Вистар выбраны из-за сходных с человеком реакций на различные воздействия. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, электромагнитное загрязнение окружающей среды может быть самым опасным, также Международное агентство по изучению рака классифицировало радиочастотное электромагнитное поле как «возможный» (группа 2B) канцероген для человека. Однако ранее показатель удельной скорости поглощения излучения не могли рассчитать для животных в свободном поведении в клетке, что является одним из обязательных требований экспериментов. Радиофизики ТГУ смогли создать соответствующую методику оценки этого показателя.
Об антиоксидантах и прооксидантах.
Антиоксиданты борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами. Окисление приводит к повреждению клеток, которые в некоторых случаях разрушаются навсегда. При этом прооксиданты вызывают окислительный стресс, что отрицательно влияет на способность клетки самовосстанавливаться. В результате излучение баланс смещается в сторону прооксидантов, что может иметь негативные последствия. Также ученые отмечают необходимость поставить серию экспериментов с участием самок, чтобы установить влияние излучения 5G на потомство облученных родителей.
Исследование выполнено по стратегическому проекту ТГУ «Технологии безопасности» при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Результаты исследования представлены в опубликованы в международном журнале Scientific Reports (Q1).