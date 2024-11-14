Выявлены изменения в мозгу крыс из-за излучения 5G

«Под воздействием антенны крысы находились в течение пять недель, это соответствует примерно четырем годам жизни человека. Результаты исследования показали, что ни один из изучаемых показателей у животных, находившихся под воздействием антенны 5G, не отличался от показателей у крыс из контрольных групп. Значит, животные под воздействием излучения не испытывали боли, страха, стресса и находились в полном благополучии. Однако при более подробном изучении тканей головного мозга крыс после воздействия антенны 5G было установлено значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Натальи Кривовой.