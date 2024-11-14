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Новогоднее звездное небо зажглось на улице Большой Покровской

Последние несколько лет инсталляция одной из первых загорается перед Новым годом.

Источник: соцсети

Первые новогодние инсталляции начали работать на главной прогулочной улице в центре Нижнего Новгорода, сообщается в Telegram-канале «Спасибо, Нижний!».

Речь идет о «звездном небе» над фотозоной в виде вагона трамвая. Последние несколько лет инсталляция одной из первых загорается перед Новым годом и служит вестником приближающегося праздника.

«Недавно поймал себя на мысли, что и правда уже хочется какого-то праздника! Так что пусть все новогодние чудеса с нами обязательно случатся», — написал блогер.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород украсят к Новому году до 1 декабря.