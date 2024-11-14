«Здесь живут духи, а рабочие просверлили дыры в скалах»: продолжат ли строить подвесной мост, возмутивший жителей Ольхона

Подвесные мосты, качели, беседки… На мысе Саган-Хушун на острове Ольхон захотели было сделать благоустроенную зону для туристов, ровно как на горе Ай-Петри в Крыму. В начале лета строители прорубили скалы и развешали канатные мосты. Только вот не учли, что место сакральное. Жители острова возмутились вмешательством в природу, и на их сторону встали общественники и представители власти.
И вот на днях стало известно, что обустройство туристического маршрута не было согласовано в Службе по охране объектов культурного наследия. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Почитаемое место нашими предками».
Мыс Саган-Хушун является одной из остановок туристического маршрута «Север Ольхона». Он представляет собой три каменных пика, сложенных из светлого мрамора. Отсюда открывается один из самых красивых видов на Байкал.
— Однажды в начале июля, приехав на мыс, мы обнаружили, что повсюду разложены строительные инструменты, тросы, а рабочие-альпинисты сверлили в скалах отверстия и монтировали крепления, — рассказывала ранее КП-Иркутск одна из местных жительниц острова, Анита. — На вопрос: «Что здесь происходит?», они ответили, что строят мост. Я даже опешила. Подумала, что это шутка.
Расстояние между двух скал планировалось соединить с помощью двух подвесных мостов. Виктория КУДАЕВА.
Рабочие пояснили, что расстояние между скалами планируют соединить с помощью двух подвесных мостов. Длина конструкции составит 110 метров, а ширина — 80 метров. В работе принимали участие.
По их словам, строительство должны закончить в течение месяца и Прибайкальский национальный парк о возведении объектов осведомлен.
Правоохранители ранее установили, что обустройство маршрута туристической инфраструктурой направлено на обеспечение безопасности людей. Фото: предоставлено героиней публикации.
— Все местные жители были в ужасе, когда узнали об этом. Во-первых, мыс «Три брата» имеет статус памятника природы. А во-вторых, это особо почитаемое место на острове. Здесь живут духи, шаманы устраивают обряды. А строители просто взяли и просверлили дыры в скалах! Почему с таким неуважением относятся к нашей истории и вере?
«Заповедное Прибайкалье», которое заведует национальным парком и занимается обустройством территории, комментируя ситуацию КП-Иркутск разъяснил, что главная цель проекта — снизить существующий уровень антропогенной нагрузки, сконцентрировать турпоток на оборудованных треках и не допустить дигрессию почв в районе мыса.
Выявлены нарушения.
Местные жители начали собирать обращения в природоохранную прокуратуру и публиковать петиции о запрете строительства. После огласки ситуации в СМИ и социальных сетях проверку провела Ольхонская природоохранная прокуратура. Тогда ведомство не нашло несоблюдений экологического законодательства.
Однако через несколько недель строительные работы были приостановлены. На мысе остались два навесных моста между скалами. А на табличках с объявлениями говорилось о том, что проход к памятнику природы запрещен. В сети туристы публиковали видео, на которых можно было заметить, что при ветре конструкции сильно болтаются и могут представлять собой опасность. Местные жители утверждали, что после вмешательства человека, породы периодически осыпались и покрывались трещинами.
В начале ноября стало известно, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила нарушения при обустройстве мыса. Работы по возведению подвесного моста велись без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Мыс «Три брата» — сакральное, энергетически сильное и особо почитаемое место для жителей Ольхона. Фото: предоставлено героиней публикации.
— Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о запрете работ до получения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и подрядной организацией соответствующего согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор предостерегла руководителя ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» о необходимости принятия дополнительных мер к обеспечению безопасности людей на данном объекте.
Как рассказали в региональном отделении Народного фронта, прокуратура оценили ущерб размера вреда, причиненного почвам мыса Саган-Хушун на Ольхоне. Он составил 182 тысячи 663 рубля.