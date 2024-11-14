«Здесь живут духи, а рабочие просверлили дыры в скалах»: продолжат ли строить подвесной мост, возмутивший жителей Ольхона

Однако через несколько недель строительные работы были приостановлены. На мысе остались два навесных моста между скалами. А на табличках с объявлениями говорилось о том, что проход к памятнику природы запрещен. В сети туристы публиковали видео, на которых можно было заметить, что при ветре конструкции сильно болтаются и могут представлять собой опасность. Местные жители утверждали, что после вмешательства человека, породы периодически осыпались и покрывались трещинами.