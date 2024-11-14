Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донской министр транспорта Виталий Кушнарев 40 минут ехал в автобусе по Ростову

Начальник донского минтранса проехался на автобусе от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ».

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев в утренний час пик в донской столице проехал на автобусе от рынка «Квадро» до остановки «РИНХ». Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам министра, он ехал по одному из самых востребованных маршрутов у ростовчан.

По наблюдениям Виталия Кушнарева, в районе площади Плиева была небольшая пробка, после чего автобус спокойно ехал по выделенной полосе. Весь его путь занял около 40 минут.

— Автобус чистый, работает валидатор. Однако заметил, что некоторые водители, стремясь соблюдать промежуточный интервал времени, устраивают буквально гонки на дорогах, — сообщил руководитель минтранса области.

Водитель автобуса № 25, продолжил министр, на проспекте Михаила Нагибина не пропустил автобус № 33. Такое он посчитал недопустимым.

— Еще одно наблюдение — часть остановочных комплексов нуждается в замене или обновлении, — добавил Виталий Кушнарев.

Также он отметил, что видит и другие нарекания людей, которые они оставляют в в соцсетях минтранса области. После увиденного он пообещал провести с руководителями автотранспортных предприятий предметный разговор.

Напомним, что 12 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после поездки на автобусе из Северного жилого массива до центра Ростова решил провести совещание с транспортниками.