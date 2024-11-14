На Омскую область обрушится мокрый снег в эту пятницу

Завтра в Омской области ожидается мокрый снег. Столбик термометра днем покажет −1 градус. О том, какая будет погода в Омске 15 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха составит −5…-10 градусов, при прояснении — до −18 градусов. Осадки в виде небольшого снега. На дорогах гололедица.
Днем столбик термометра поднимется до −6…-1 градуса. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Порывы ветра до 13 м/с.
Ранее мы писали, что в Омской области температура воздуха за сутки резко скакнет с −24 до −1 градуса.