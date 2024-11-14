Некоторые дома Приволжского района на сутки останутся без водоснабжения

В ряде домов Приволжского района Казани сутки не будет воды. Причиной стали работы по подключению водопровода по ул. Даурской к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщает МУП «Водоканал», подачу воды прекратят с 9:00 19 ноября до 6:00 20 ноября по следующим адресам:
ул. Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 8а стр. 1, 8а стр. 2, 8а стр. 3, 10, 16, 16а, 16б, 12, 12а, 12а корп.1, 12а корп.2;
ул. Оренбургский тракт, 2, 10, 10а.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.