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Некоторые дома Приволжского района на сутки останутся без водоснабжения

Это связано с подключением переложенного участка водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ряде домов Приволжского района Казани сутки не будет воды. Причиной стали работы по подключению водопровода по ул. Даурской к централизованным сетям водоснабжения.

Как сообщает МУП «Водоканал», подачу воды прекратят с 9:00 19 ноября до 6:00 20 ноября по следующим адресам:

ул. Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 8а стр. 1, 8а стр. 2, 8а стр. 3, 10, 16, 16а, 16б, 12, 12а, 12а корп.1, 12а корп.2;

ул. Оренбургский тракт, 2, 10, 10а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.

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