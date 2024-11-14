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Пассажирка иномарки пострадала в массовой аварии в Уфе

В Уфе в ДТП с тремя автомобилями пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 ноября, в Уфе произошла массовая авария. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло напротив дома № 89 на проспекте Октября. 39-летняя женщина за рулем Audi допустила столкновение с попутной Lada Niva и наехала на Nissan Qashqai. В результате происшествия 42-летняя пассажирка «Ауди» получила ушиб, она обратилась в больницу и после оказания помощи была отпущена.

По факту инцидента началось административное расследование.

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