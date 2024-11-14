Минский тракторный завод планирует начать выпуск рапсового масла в 2025

Заместитель генерального директора сказал, что техническое задание уже подготовлено, отметив, что строительные работы будут вестись собственными силами предприятия, а также с участием подрядных организации. Он допустил, что первый урожай рапса указанный участок может принять на переработку уже в 2025 году.