Минский тракторный завод планирует начать выпуск рапсового масла в 2025 году, пишет корпоративное издание Минского тракторного завода «Трактор.бел».
Заместитель генерального директора МТЗ по управлению предприятиями холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимир Карпяк рассказал, что в 2025 году в сельскохозяйственном цехе «Гайна» завода в 2025 году намерены начать строить участок по переработке маслосемян рапса.
— Сейчас мы сдаем сырье, а с вводом в эксплуатацию нового участка сможем реализовывать через биржу продукцию в переработанном виде, что существенно выгоднее, — уточнил Карпяк.
По его словам, сегодня спрос на рапсовое масло увеличивается, в том числе и на внешних рынках. Он добавил, что еще одним важным аргументом в пользу переработки рапсового масла является возможность производить в достаточном количестве шрот и жмых для полноценного питания животных.
Заместитель генерального директора сказал, что техническое задание уже подготовлено, отметив, что строительные работы будут вестись собственными силами предприятия, а также с участием подрядных организации. Он допустил, что первый урожай рапса указанный участок может принять на переработку уже в 2025 году.
Тем временем белорусский онколог Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака.
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