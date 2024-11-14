Школа вокала из Улан-Удэ вернет более 400 тысяч недовольным клиентам

В Бурятии через суд взыскали более 485 тысяч рублей со школы вокала. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Жители не раз жаловались на то, что их права нарушают. Компания не соблюдала условия договора, при этом деньги добровольно не возвращала. Тогда специалисты Управления подали исковое заявление.
— Мировой судья рассмотрел требования и принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя более 411 тысяч рублей. Клиенты получат деньги за стоимость неоказанных услуг, компенсацию морального вреда, убытки. Помимо этого школы выплатит штраф, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также в ноябре мировой суд удовлетворил еще один иск. Юридическая компания выплатила недовольному клиенту 73,5 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заведующая домом-интернатом из Иркутска украла более 850 тысяч у воспитанника.