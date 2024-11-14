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Чайку с переломом крыла прооперировали в Нижнем Новгороде

Как именно чайка травмировала крыло — неизвестно.

Источник: Нижегородская правда

Чайку с переломом крыла прооперировали в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях местной ветклиники.

Как именно чайка травмировала крыло — неизвестно. К ветеринару птица попала вчера, 13 ноября. Ей провели операцию по остеосинтезу предплечья.

Операция была длительной и трудной. В качестве анестезии врачи использовали ингаляционный наркоз, системные обезболивающие препараты и блокаду нервного ствола крыла. Перелом оказался довольно старым, поэтому пришлось зачищать костные отломки для их правильного соединения.

Сейчас в ветклинике наблюдают за состоянием чайки и тем, как срастается перелом.

«К сожалению, остеосинтез не даёт стопроцентных гарантий на то, что птица снова полетит, но мы делаем всё возможное для этого!», — отмечают специалисты.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что кот с травмой глаза из Индонезии успешно проходит лечение в Нижнем Новгороде.

флора и фауна