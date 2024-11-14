Сочинка 9 лет числилась умершей из-за ошибочных данных

Пенсионерка случайно узнала о том, что её ошибочно признали умершей. По документам она считалась мёртвой более 9-ти лет. Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку по обращению местной жительницы. В ходе проверки выяснилось, что сведения о смерти женщины были внесены в документы по инициативе её дочери, с которой они давно не общались.