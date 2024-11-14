От постоянной жажды до ухудшения зрения: уфимские медики перечислили симптомы диабета

Городская больница № 5 в Уфе назвала ключевые признаки сахарного диабета. В числе ключевых признаков диабета врачи выделяют:
— частое мочеиспускание;
— постоянная жажда и сухость во рту;
— повышенная утомляемость и слабость;
— воспалительные процессы, а также плохое заживление ран и ссадин;
— снижение веса;
— ухудшение зрения;
— в некоторых случаях повышенный аппетит.
При обнаружении перечисленных симптомов необходимо обратиться за консультацией к врачу.
В лечебнице отметили, что официально сахарным диабетом в России страдают порядка 3,7 млн человек, однако реально число больных может быть в 3−4 раза больше: многие просто не знают о своем недуге.
Ранее медики из Уфы перечислили продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови.
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