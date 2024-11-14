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От постоянной жажды до ухудшения зрения: уфимские медики перечислили симптомы диабета

Врачи из Уфы назвали топ-7 признаков сахарного диабета.

Источник: Комсомольская правда

Городская больница № 5 в Уфе назвала ключевые признаки сахарного диабета. В числе ключевых признаков диабета врачи выделяют:

— частое мочеиспускание;

— постоянная жажда и сухость во рту;

— повышенная утомляемость и слабость;

— воспалительные процессы, а также плохое заживление ран и ссадин;

— снижение веса;

— ухудшение зрения;

— в некоторых случаях повышенный аппетит.

При обнаружении перечисленных симптомов необходимо обратиться за консультацией к врачу.

В лечебнице отметили, что официально сахарным диабетом в России страдают порядка 3,7 млн человек, однако реально число больных может быть в 3−4 раза больше: многие просто не знают о своем недуге.

Ранее медики из Уфы перечислили продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови.

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