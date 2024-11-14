Челябинск попал в топ регионов по количеству заключенных браков в 2024 году

Аналитики одного из популярных исследовательских агентств опубликовали данные о количестве зарегистрированных браков в России за девять месяцев 2024 года. В топ-10 регионов вошла и Челябинская область — она на 9 месте.
По данным источника, всего в текущем году в стране заключен 689 761 брак, что почти на 5% ниже показателя 2023 года за аналогичный период.
Прирост браков в регионах, попавших в топ-10*, составил от 84 до 106%. Неоспоримый лидер, конечно, Москва — 69 116 новых официальных пар.
Челябинская область заняла предпоследнюю строку рейтинга, обогнав соседнюю Башкирию. На Южном Урале с января по сентябрь включительно появилось 17 428 семей.
*по данным Росстата.