Ростовские ветеринары спасли пожилую рыбку с опухолью во рту

В Ростове-на-Дону ветеринары спасли пожилую рыбку с опухолью во рту. Об этом сообщили на официальной странице ветклиники «Доктора Котова».
— Наша пациентка — 16-летняя золотая рыбка с огромной опухолью во рту. За несколько месяцев опухоль выросла до таких размеров, что рыбка уже не могла самостоятельно есть: какое-то время ее приходилось кормить разведенной смесью через тонкую трубочку, а накануне операции она и вовсе стала голодать — так сложно ей стало потреблять пищу, — рассказали медики.
Однако найти врача, который бы взялся за лечение рыбки очень сложно. Пока хозяйка искала специалиста, ситуация ухудшилась. Специалисты ветклиники решили помочь золотой рыбке.
Для этого они поместили ее в импровизированный бассейн, где удалили опухоль с использованием биполярного коагулятора. Все прошло успешно и вскоре пожилую рыбку выписали домой. Сейчас к ней вернулся аппетит и способность самостоятельно есть.