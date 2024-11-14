Ростовские ветеринары спасли пожилую рыбку с опухолью во рту

— Наша пациентка — 16-летняя золотая рыбка с огромной опухолью во рту. За несколько месяцев опухоль выросла до таких размеров, что рыбка уже не могла самостоятельно есть: какое-то время ее приходилось кормить разведенной смесью через тонкую трубочку, а накануне операции она и вовсе стала голодать — так сложно ей стало потреблять пищу, — рассказали медики.