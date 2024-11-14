Омский инженер изобрел детскую коляску-трансформер

К тому времени опыт участия в конкурсах талантливой молодежи у Романа уже был. Вуз традиционно поддерживает инициативных студентов. Первый проект аспиранта, который он презентовал еще три года назад, попал в точку. Тема легла в основу научной диссертации. Втулки из специального антифрикционного материала, существенно увеличивающие ресурс работы цилиндро-поршневых механизмов, сейчас в промышленности весьма востребованы.