Омский инженер изобрел детскую коляску-трансформер

Идею ученому-политехнику Роману Кобыльскому подбросила сама жизнь. В молодой семье аспиранта появился ребенок. Зимние прогулки по заснеженным улицам стали доставлять немало хлопот. Колеса вязли в снегу и отказывались ехать. Что такое спуск и подъем коляски с ребенком по лестничным проемам многоэтажки, молодые родители тоже ощутили сполна.
Папа-инженер решил подойти к проблеме технически и начал экспериментировать. Придумал подходящий механизм, смастерил пробный образец. Продемонстрировал устройство в Фонде содействия инновациям. Оправил проект на конкурс. И в рамках программы «УМНИК» получил грант на доработку опытного образца.
К тому времени опыт участия в конкурсах талантливой молодежи у Романа уже был. Вуз традиционно поддерживает инициативных студентов. Первый проект аспиранта, который он презентовал еще три года назад, попал в точку. Тема легла в основу научной диссертации. Втулки из специального антифрикционного материала, существенно увеличивающие ресурс работы цилиндро-поршневых механизмов, сейчас в промышленности весьма востребованы.
Впрочем, вернемся к детской коляске.
Чтобы довести идею до ума, инженеру пришлось изрядно попотеть. Пройти путь проб и ошибок. Учесть мнение родителей, имеющих маленьких детей, научных экспертов. Многократно проверить работу механизма в деле. И даже разработать дизайн.
— Коляска превращается в санки с помощью линейного эвакуатора. Механизм прост — нажимаешь кнопку, и лыжи выдвигаются. Повторное нажатие вернет коляску в исходное состояние — на колеса, — пояснил корреспонденту «РГ» Роман Кобыльский. — Работает механизм в автоматическом режиме от аккумулятора. Энергии хватает на сотню «превращений». После зарядки устройством можно пользоваться снова.
Омич уже запатентовал оригинальный механизм. Поначалу намеревался продвигать свое открытие двумя способами — наладить заводское производство колясок-трансформеров, а также самих устройств, чтобы другие родители смогли их устанавливать самостоятельно, руководствуясь инструкцией. Однако от последней идеи пришлось отказаться.
— Моделей колясок великое множество, конструкции самые разные. И далеко не на все можно установить новое устройство без разбора нижней части детского транспорта. Проще купить новую универсальную коляску, — говорит Роман Кобыльский.
Аспирант уже готовит свой проект к заводскому производству, используя средства очередного гранта в рамках федеральной программы «Старт-1».
Справка «РГ»
«УМНИК» — программа поддержки талантливой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Победители конкурса инновационных проектов получают грант в сумме до одного миллиона рублей, который могут потратить на осуществление поставленной задачи в течение года.
Программа «Старт-1» дает возможность довести идею до ума, получить образец, готовый к промышленному производству. Сумма гранта — до четырех миллионов рублей.