В красноярском зоопарке лев Елисей переехал в теплый вольер

Стало известно, что львенок Елисей подрос и встречает первую зиму в Красноярске. «Царя всех животных» уже перевезли в теплый вольер, так как на улице заметно похолодало.
«Пока морозы не ударили — выходит на улицу погулять, поиграть, порычать. И хотя он еще не вырос, как настоящий взрослый хищник, и грива еще только показалась, но рычит так, что слышно на противоположном берегу Енисея», — пишут в соцсетях зоопарка.
Отметим, что львенок приехал в красноярский зоопарк в конце июня из Барнаула. Красноярцы самостоятельно выбрали кличку животному.
Ранее рассказывали, что в красноярском зоопарке открыли для посещений вольер с жирафами.