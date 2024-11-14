В красноярском зоопарке лев Елисей переехал в теплый вольер

«Пока морозы не ударили — выходит на улицу погулять, поиграть, порычать. И хотя он еще не вырос, как настоящий взрослый хищник, и грива еще только показалась, но рычит так, что слышно на противоположном берегу Енисея», — пишут в соцсетях зоопарка.