Во Владивостоке дороги встанут из-за пробок

На улице Аксаковской будет ограничено движение транспорта в связи с дорожными работами.
Центр организации дорожного движения Владивостока рассказал, что в связи с дорожными работами до 18 ноября уже ограничен проезд от перекрёстка улиц Аксаковской и Гоголя до дома № 15 по улице Державина. Объезд осуществляется по улице Державина.
С 18 до 25 ноября сквозное движение ограничат от улицы Аксаковской, 3 до Державина, 15.
Напомним, что 12 ноября в 21:00 было временно прекращено движение по улице Фонтанной на участке от родильного дома № 4 до выезда на Алеутскую. Ограничения действовали до 06:00 13 ноября. Причина перекрытий — ремонтные работы на теплосетях на улице Фонтанной. В результате город столкнулся с серьёзными заторами, которые достигли десяти баллов. Автомобили были вынуждены стоять в пробках на Океанском проспекте, Алеутской улице, а также на других участках дорог, ведущих в сторону Эгершельда и до самой Нефтеветки.