Во Владивостоке дороги встанут из-за пробок

Напомним, что 12 ноября в 21:00 было временно прекращено движение по улице Фонтанной на участке от родильного дома № 4 до выезда на Алеутскую. Ограничения действовали до 06:00 13 ноября. Причина перекрытий — ремонтные работы на теплосетях на улице Фонтанной. В результате город столкнулся с серьёзными заторами, которые достигли десяти баллов. Автомобили были вынуждены стоять в пробках на Океанском проспекте, Алеутской улице, а также на других участках дорог, ведущих в сторону Эгершельда и до самой Нефтеветки.