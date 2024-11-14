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Во Владивостоке дороги встанут из-за пробок

Движение на дорогах на этой и следующей неделе будет затруднено.

Источник: Аргументы и факты

На улице Аксаковской будет ограничено движение транспорта в связи с дорожными работами.

Центр организации дорожного движения Владивостока рассказал, что в связи с дорожными работами до 18 ноября уже ограничен проезд от перекрёстка улиц Аксаковской и Гоголя до дома № 15 по улице Державина. Объезд осуществляется по улице Державина.

С 18 до 25 ноября сквозное движение ограничат от улицы Аксаковской, 3 до Державина, 15.

Напомним, что 12 ноября в 21:00 было временно прекращено движение по улице Фонтанной на участке от родильного дома № 4 до выезда на Алеутскую. Ограничения действовали до 06:00 13 ноября. Причина перекрытий — ремонтные работы на теплосетях на улице Фонтанной. В результате город столкнулся с серьёзными заторами, которые достигли десяти баллов. Автомобили были вынуждены стоять в пробках на Океанском проспекте, Алеутской улице, а также на других участках дорог, ведущих в сторону Эгершельда и до самой Нефтеветки.