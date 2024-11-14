Акция два маршрута по цене одного продлена в Хабаровске

«Мы стремимся улучшить комфорт и удобство муниципального транспорта. Вводим акции, позволяющие экономить при поездках по разным маршрутам. Особое внимание уделяем развитию электротранспорта, который полностью находится в ведении города. Благодаря помощи губернатора Дмитрия Викторовича Демешина и краевого правительства, в этом году мы приобрели 10 новых трамваев. Они уже вводятся в эксплуатацию. Все вагоны оборудованы обогревателями для тепла зимой и кондиционерами на лето. При поддержке региональных властей закуплены и 16 троллейбусов, благодаря чему открыты новые популярные маршруты», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.