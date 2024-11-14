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Акция два маршрута по цене одного продлена в Хабаровске

Новый электротранспорт и бесплатная пересадка ждут жителей Хабаровска.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске муниципальное предприятие «Городской электрический транспорт» продлевает акцию «Бесплатная пересадка», которая предоставляет пассажирам возможность воспользоваться двумя маршрутами по цене одного билета, сообщает пресс-служба администрации города.

Изначально акция планировалась на два месяца, но благодаря положительным отзывам и успешной реализации, согласно распоряжению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, данная льгота стала действовать постоянно.

«Главная цель акции — улучшить транспортную доступность для жителей Хабаровска. Пассажиры, прибывающие на конечную остановку “Железнодорожный вокзал”, имеют в течение двух часов право пересесть без повторной оплаты, если требуется переход с троллейбусов № 2, № 3 на трамваи № 1, № 2, № 5 и обратно», — сообщили в городском управлении транспорта.

Для подтверждения бесплатной пересадки в салоне необходимо показать кондуктору чек об электронной оплате, взятый у водителя троллейбуса или трамвая. После проверки документа, даты и времени поездки, пассажиру выдается билет для бесплатной пересадки.

«Мы стремимся улучшить комфорт и удобство муниципального транспорта. Вводим акции, позволяющие экономить при поездках по разным маршрутам. Особое внимание уделяем развитию электротранспорта, который полностью находится в ведении города. Благодаря помощи губернатора Дмитрия Викторовича Демешина и краевого правительства, в этом году мы приобрели 10 новых трамваев. Они уже вводятся в эксплуатацию. Все вагоны оборудованы обогревателями для тепла зимой и кондиционерами на лето. При поддержке региональных властей закуплены и 16 троллейбусов, благодаря чему открыты новые популярные маршруты», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В транспортной администрации также сообщили, что благодаря проведенному аукциону, цена контракта на покупку троллейбусов была уменьшена на 145,2 млн рублей.

«Эти средства пойдут на дополнительные договоры по поставке еще одного трамвая и троллейбуса согласно 44-ФЗ. Они прибудут в дополнение к уже приобретенным 10 трамваям и 16 троллейбусам. Предполагаемая дата поставки — конец декабря», — пояснила Ольга Симакова, заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.