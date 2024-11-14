«В Хабаровском крае нет окраин»: Минприроды провело встречу с коренными народами Севера

В рамках поручения губернатора края, министерство природных ресурсов регулярно организовывает выездные информационные встречи с представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Недавно состоялась такая встреча в Ванинском районе, где собрались представители КМНС, региональные организации, представители власти, социальной сферы и научных учреждений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Основной целью встречи стало информирование коренного населения о мерах социальной поддержки, актуальных изменениях в пенсионном законодательстве, в частности, о пониженном пенсионном возрасте для коренных малочисленных народов (КМНС). Особое внимание было уделено вопросам традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в первую очередь, рыбному промыслу. Участники встречи обсудили вопросы передачи права вылова водных биоресурсов, лимиты на вылов краба и возможность вылова корюшки малоротой. Было предложено ввести фиксированные лимиты на вылов краба, чтобы гарантировать доступ к ресурсам для каждого представителя КМНС.
Также на повестке дня были вопросы здравоохранения, включая льготное лекарственное обеспечение, зубопротезирование и кодирование.
Отдельной темой стала процедура подачи заявлений для включения в список КМНС, что дает доступ к мерам государственной поддержки. В качестве нововведения была отмечена возможность подачи заявления через портал госуслуг.
Глава региона Дмитрий Демешин подчеркнул важность обеспечения условий для сохранения традиционного образа жизни коренных народов. Минприроды Хабаровского края планирует и в дальнейшем проводить подобные встречи, чтобы донести важную информацию до целевой аудитории и реализовать лозунг губернатора: «В Хабаровском крае нет окраин».
Напомним, что в 2023 году было проведено 8 информационных встреч, а в 2024-м — уже 5.