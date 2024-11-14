«В Хабаровском крае нет окраин»: Минприроды провело встречу с коренными народами Севера

Основной целью встречи стало информирование коренного населения о мерах социальной поддержки, актуальных изменениях в пенсионном законодательстве, в частности, о пониженном пенсионном возрасте для коренных малочисленных народов (КМНС). Особое внимание было уделено вопросам традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в первую очередь, рыбному промыслу. Участники встречи обсудили вопросы передачи права вылова водных биоресурсов, лимиты на вылов краба и возможность вылова корюшки малоротой. Было предложено ввести фиксированные лимиты на вылов краба, чтобы гарантировать доступ к ресурсам для каждого представителя КМНС.