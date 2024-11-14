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На дороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы разбились насмерть девушка молодая мама и грудной ребенок

В Башкирии в ДТП погибли молодая мать с грудным ребенком.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 14 ноября, в Бакалинском районе Башкирии в ДТП погибли мать с грудным ребенком. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Согласно предварительным данным, 26-летняя женщина за рулем Lada Granta ехала со стороны Бакалов в направлении Туймазов и на 124 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречной Kia Sportage. В результате аварии водительница «Гранты» и ее годовалый ребенок скончались на месте происшествия. 35 -летний водитель «Киа» и его 64 -летний пассажир госпитализированы.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Для координации специалистов Владимир Севастьянов лично выехал на место ЧП. Подробности трагедии устанавливаются.

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