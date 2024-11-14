На дороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы разбились насмерть девушка молодая мама и грудной ребенок

Согласно предварительным данным, 26-летняя женщина за рулем Lada Granta ехала со стороны Бакалов в направлении Туймазов и на 124 километре дороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречной Kia Sportage. В результате аварии водительница «Гранты» и ее годовалый ребенок скончались на месте происшествия. 35 -летний водитель «Киа» и его 64 -летний пассажир госпитализированы.