Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области

В Новосибирской области стартовал ежегодный Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, который продлится до 22 ноября. Фестиваль является одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России.
Открытие фестиваля состоялось сегодня в Новосибирске. В нём приняли участие школьники, студенты, педагоги, представители власти и научного сообщества, жители и гости региона.
«Наука окружает нас везде, какую профессию вы бы ни выбрали, наука будет рядом с вами. Я хочу пожелать, чтобы наука по жизни была вашей помощницей, вашей спутницей, и чтобы всегда у вас звучал вопрос: “Почему это происходит?”, “Что это такое?”, ведь когда человек сохраняет в себе привычку задавать такие вопросы, он всегда развивается, стремится к новому и удивительному, вот это качество я хочу вам пожелать. А наш регион, где наука является одной из главных отраслей, уверенно идет к тому технологическому суверенитету, без которого невозможно создать сильное государство, поэтому мы делаем всё, чтобы наука была доступна каждому из нас», — обратилась к собравшимся заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Ключевая тема фестиваля этого года — «Наука вокруг нас». В программе более 150 мероприятий: лекции, мастер-классы, экскурсии, научные фильмы, интерактивные выставки, квизы и квесты.
Научный десант фестиваля также отправится в районы Новосибирской области, чтобы сделать науку доступной для всех.
Организаторы фестиваля — правительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики региона и фонд научно-технологического развития Новосибирской области.