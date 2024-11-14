Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области

«Наука окружает нас везде, какую профессию вы бы ни выбрали, наука будет рядом с вами. Я хочу пожелать, чтобы наука по жизни была вашей помощницей, вашей спутницей, и чтобы всегда у вас звучал вопрос: “Почему это происходит?”, “Что это такое?”, ведь когда человек сохраняет в себе привычку задавать такие вопросы, он всегда развивается, стремится к новому и удивительному, вот это качество я хочу вам пожелать. А наш регион, где наука является одной из главных отраслей, уверенно идет к тому технологическому суверенитету, без которого невозможно создать сильное государство, поэтому мы делаем всё, чтобы наука была доступна каждому из нас», — обратилась к собравшимся заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.