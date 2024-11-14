Скрипичный луч: почему искусство Леонида Когана не устаревает

Один из величайших скрипачей XX века, «советский Паганини», педагог и основатель целой династии музыкантов, по сей день блистающих на сцене, — это всё о Леониде Когане. 14 ноября мир отмечает 100-летие со дня его рождения. Аккурат к этой дате фирма «Мелодия» выпустила почти все принадлежащие ей архивные записи артиста, в том числе ранее не изданные — в общей сложности 26 цифровых альбомов; Московская консерватория проводит большой фестиваль имени Когана, а исследователи обнародуют раритеты из семейного архива виртуоза. И дело, конечно, не в формальной дани уважения, а в неослабевающем интересе к его творчеству. «Известия» вспомнили блестящий путь Леонида Борисовича и попытались вывести рецепт его вневременного воздействия на публику.
«Послать и победить».
Путь Леонида Когана к известности был типичен для советского исполнителя. Родившись в Днепропетровске в 1924-м, он занимался на скрипке с шести лет, а в девятилетнем возрасте оказался уже в Москве — в Особой детской группе при Московской консерватории, где стал учиться у знаменитого профессора Абрама Ямпольского, который затем вел его вплоть до окончания аспирантуры того же вуза в 1953 году.
Но уже в 20 Коган стал солистом Московской филармонии и за несколько лет активной гастрольной деятельности завоевал репутацию одного из самых талантливых музыкантов страны. Поначалу его известность, впрочем, ограничивалась СССР и странами соцлагеря (в частности, в 1947-м он победил на конкурсе Фестиваля молодежи и студентов в Праге), но в 1951 году произошло событие, которое позволило ему громко заявить о себе на весь мир.
Бельгийская королева Елизавета написала письмо Сталину с просьбой прислать делегацию советских скрипачей на конкурс ее имени в Брюсселе, который был возобновлен после войны. Вождь оставил на послании резолюцию: «Послать и победить». В жюри конкурса пригласили Давида Ойстраха — на тот момент самого известного советского скрипача, — и первоначально планировалось, что представлять страну будет его сын. Но Давид Федорович, узнав о требовании Сталина, сказал, что если нужна первая премия, то ее может завоевать только Коган. Молодой артист в это время концертировал в Поволжье, его тут же разыскали и доставили в Москву.
Ну, а дальше, несмотря на огромную ответственность и давление работников посольства («если проиграешь, всем будет очень плохо»), — первая премия, Большая золотая медаль. И — старт поистине интернациональной карьеры, выступления в лучших залах мира, с самыми известными оркестрами и дирижерами (Джон Барбиролли, Лорин Маазель, Пьер Монтё, Юджин Орманди, Джордж Сэлл — вот лишь несколько имен).
Коган и товарищи.
Но и, разумеется, в родной стране Коган оказался на самой вершине музыкального олимпа. Его обожали меломаны, ценили коллеги по цеху — и как артиста, и как человека. Сохранилась записка Мстислава Ростроповича, называвшего Леонида Лирой. «Из всех друзей по странам мира / Тебя предпочитаю — Лира». Или вот еще одна жемчужина корреспонденции: нотная цитата мелодии «Танца с саблями» с подписью «Лауреату Ленинской премии гениальному Когану от пьяного Арама Хачатуряна».
Даже Ойстрах, который, как считалось, относился к Когану не без ревности, признавал его дарование и общался дружески, несмотря на разницу в возрасте.
«Однажды в консерватории папа бросился к Давиду Федоровичу со словами “Вы знаете запись Хейфеца Пятого концерта Вьетана? Это потрясающе! Так играть невозможно!” На что Ойстрах посмотрел на него с усмешкой: “А ты свою запись Пятого Вьетана давно слушал?” — вспоминает в мемуарах Нина Коган, дочь музыканта, пианистка, профессор Московской консерватории.
Письма Ойстраха, Ростроповича, Хачатуряна и других выдающихся музыкантов к Когану недавно были опубликованы в научном издании, подготовленном Евгенией Кривицкой, и к юбилею оно перевыпущено в расширенном виде. Но и не зная ответов Когана, мы понимаем, что в центре практически всех переписок — музыка. И адресат посланий — бесконечно преданный музыке человек.
— Он практически не расставался со скрипкой. Был очень интеллигентным, мягким, но требовательным в искусстве. Когда я в 13 лет начала с ним играть, поначалу мне было чрезвычайно сложно. Он хотел всего и сразу. Но постепенно мы привыкли к работе друг с другом. Для меня он, конечно, был в первую очередь любимым отцом. При этом я всегда испытывала полное восхищение его даром, его погруженностью в музыку, — поделилась воспоминаниями Нина Леонидовна с «Известиями».
«Это просто захватывает».
Эта творческая страсть чувствуется и в интерпретациях Когана. С одной стороны, он играет безупречно чисто, точно, филигранно. И с другой — всё это щедро окрашено эмоциями, подлинной экспрессией.
— Перфекционизм, как у Леонида Борисовича, характерен, скорее, для современных скрипачей, мода на него установилась в последние пару десятилетий. Но и у Когана — нотка к нотке. Однако, когда слушаешь его, не думаешь о технических деталях. Это просто захватывает — и всё, — размышляет в беседе с «Известиями» доктор искусствоведения, составитель книги «Леонид Коган. Письма» Евгения Кривицкая.
Свою славу виртуоза Коган окончательно закрепил, первым исполнив вживую все 24 каприса Паганини — можно сказать, покорив Эверест скрипичного репертуара. Он стал лучшим интерпретатором произведений великого итальянца, и, кстати, в советско-болгарском фильме про Паганини, снятом Леонидом Менакером, именно Коган озвучил игру главного героя.
Достигая вершин в работе с классикой XVIII-XIX веков, Коган всегда с готовностью брался и за новейшую музыку. Специально для него писали Дмитрий Шостакович, Моисей Вайнберг, Арам Хачатурян, Андре Жоливе, Эдисон Денисов.
Он же был первым российским исполнителем Скрипичного концерта Альбана Берга — одного из сложнейших произведений, которое добралось до нас через несколько десятилетий после мировой премьеры и вопреки царившему в руководящих инстанциях негативному отношению к нововенской тройке (творчество Шенберга, Веберна и Берга в Советском Союзе было под полузапретом). Но, когда Коган триумфально сыграл его вместе с дирижером Геннадием Рождественским, даже скептикам стала очевидна непосредственная сила этой «формалистической» партитуры.
Современное мастерство.
Сегодня, слушая переизданную «Мелодией» запись Концерта Берга, отмечаешь, насколько ярка и самобытна интерпретация Когана. И, если западные исполнители трактовали музыку нововенцев в контексте авангарда, акцентируя интеллектуальное начало, Леонид Борисович, а вслед за ним и другие отечественные исполнители, например, Владимир Спиваков, показывали романтическую искренность изломанного берговского мелодизма. Это покоряет и по сей день.
— Искусство Леонида Когана — колоссальный шаг в развитии скрипичных возможностей. При этом он абсолютно современен в своем творчестве. Иногда слушаешь скрипачей прошлых эпох и думаешь: «Какой нафталин!» Но в случае с Коганом этого нет совершенно. Он продолжает шагать в ногу со временем, — уверена Нина Коган.
Это мнение подтверждается неослабевающим интересом к наследию ее отца. В 2019-м, когда «Мелодия» выпустила пятидисковое издание к 95-летию со дня рождения скрипача, оно заняло третье место среди всех продаж фирмы, владеющей богатейшим каталогом лучших советских и российских музыкантов.
Как рассказала «Известиям» первый заместитель гендиректора «Мелодии» Карина Абрамян, записи Когана — одни из самых востребованных, особенно на азиатских рынках (Япония, Китай). Чтобы удовлетворить этот интерес, фирма больше года работала над оцифровкой и реставрацией архивных фонограмм, и теперь огромный аудиомассив — 26 альбомов — доступен в цифровом виде на всех основных стриминговых платформах. Для меломанов это настоящий клондайк музыкальных впечатлений; для профессионалов, ныне живущих скрипачей, — образец, эталон мастерства.
Впрочем, на современное исполнительство Леонид Борисович продолжает влиять не только собственными записями, но и через своих воспитанников и представителей династии Коганов. Сын Павел — выдающийся дирижер, внук Даниил — один из ведущих российских скрипачей, дочь Нина и внучка Виктория Коган-Корчинская — известные пианистки. Многих представителей школы Когана можно услышать на проходящем сейчас в Московской консерватории фестивале (кульминационный концерт цикла состоится в день юбилея в БЗК). Но и когда смотр закончится, их имена регулярно будут мелькать на афишах. В конце концов, от Леонида Когана они унаследовали не только конкретные исполнительские приемы, но и отношение к музыке и профессии. А это, пожалуй, главное.