Скрипичный луч: почему искусство Леонида Когана не устаревает

— Он практически не расставался со скрипкой. Был очень интеллигентным, мягким, но требовательным в искусстве. Когда я в 13 лет начала с ним играть, поначалу мне было чрезвычайно сложно. Он хотел всего и сразу. Но постепенно мы привыкли к работе друг с другом. Для меня он, конечно, был в первую очередь любимым отцом. При этом я всегда испытывала полное восхищение его даром, его погруженностью в музыку, — поделилась воспоминаниями Нина Леонидовна с «Известиями».