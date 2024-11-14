Оформление недвижимости по «дачной амнистии» упростили в Иркутской области

Получается, что если земля уже оформлена, то собственность на объекты хозяйства можно получить по техпаспорту или другим документам, выданным до 1 января 2023 года. Стоит отметить, что под «дачную амнистию» попадают теперь и таунхаусы. Но есть нюанс: они должны быть построены до 14 мая 1998 года.