Оформление недвижимости по «дачной амнистии» упростили в Иркутской области

В Иркутской области с 9 ноября начал действовать закон об упрощенном оформлении недвижимости по «дачной амнистии». Как сообщили в региональном Росреестре, получить в собственность станет легче мерки, бани, летние кухни, колодцы и другие вспомогательные строения.
— При этом такие строения должны располагаться на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, — отметили в управлении.
Получается, что если земля уже оформлена, то собственность на объекты хозяйства можно получить по техпаспорту или другим документам, выданным до 1 января 2023 года. Стоит отметить, что под «дачную амнистию» попадают теперь и таунхаусы. Но есть нюанс: они должны быть построены до 14 мая 1998 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области по результатам за октябрь сохраняется нехватка кадров. При этом средняя зарплата составляет более 70 тысяч рублей.