В Новосибирской области пройдут мероприятия по борьбе с диабетом

В Новосибирской области состоятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с диабетом. Студентам высших учебных заведений и школьникам предложат лекции и семинары по профилактике этой болезни. В торговых центрах пройдут Дни здоровья. 14 ноября в пунктах на улицах Троллейная, 130а и Гусинобродское шоссе, 20 будут работать мобильные центры здоровья.