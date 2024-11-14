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В Новосибирской области пройдут мероприятия по борьбе с диабетом

События приурочены ко Всемирному дню борьбы с диабетом.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области состоятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с диабетом. Студентам высших учебных заведений и школьникам предложат лекции и семинары по профилактике этой болезни. В торговых центрах пройдут Дни здоровья. 14 ноября в пунктах на улицах Троллейная, 130а и Гусинобродское шоссе, 20 будут работать мобильные центры здоровья.

16 ноября в торговом комплексе на улице Фрунзе, 238 пройдет акция «Здоровый Новосибирск», где каждый сможет пройти бесплатное медицинское обследование.

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