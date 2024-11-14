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Закон о розничной продаже алкоголя хотят скорректировать в Волгоградской области

В Волгограде решили ужесточить продажу спиртного.

Источник: Комсомольская правда

Ужесточить региональный закон о розничной продаже алкоголя в Волгограде хотят с 1 марта 2025 года. Депутаты облдумы в ближайшее время рассмотрят изменения, касающиеся реализации спиртного на летних верандах кафе, баров и ресторанов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Закон планируют дополнить статьей с требованиями к размещению и обустройству сезонных залов, в которых можно будет продавать алкоголь. Так, летние веранды должны быть расположены не далее 15 метров от стационарной точки общепита. Плюс к этому на территории должен быть асфальтовый, бетонный или деревянный пол, защита от дождя и солнца — крыша или тент, столы и стулья. Также обязательна вывеска с указанием режима работы и данных юридического лица.

Утвердить форму и порядок выдачи акта соответствия летних кафе должен профильный комитет администрации региона.