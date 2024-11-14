Закон о розничной продаже алкоголя хотят скорректировать в Волгоградской области

Закон планируют дополнить статьей с требованиями к размещению и обустройству сезонных залов, в которых можно будет продавать алкоголь. Так, летние веранды должны быть расположены не далее 15 метров от стационарной точки общепита. Плюс к этому на территории должен быть асфальтовый, бетонный или деревянный пол, защита от дождя и солнца — крыша или тент, столы и стулья. Также обязательна вывеска с указанием режима работы и данных юридического лица.