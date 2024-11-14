В Красноярске по технической причине задержали вылет самолета в Пермь

В международном аэропорту «Емельяново» 12 ноября задержали вылет самолета рейса SDM6825 по маршруту «Красноярск-Пермь». Прямые перелеты с 2 ноября начала выполнять авиакомпания «Россия».
По информации телеграм-канала AVIA-INCIDENT, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна RRJ-95. В 06:04 (время московское) его вернули с места облива к месту посадки пассажиров.
Самолет вылетел из Красноярска с задержкой более двух часов — в 08:10 (мск), по расписанию — 05:30 (мск). Воздушное судно благополучно приземлилось в Перми в 13:40 (местное время). Обратный рейс вылетел в 14:40, время вылета по расписанию — 12:00.
На первом авиарейсе из Перми в Красноярск осталась свободной половина мест. Авиакомпания «Россия» 2 ноября выполнила первый прямой авиарейс, соединивший Пермский и Красноярский края.