В Красноярске по технической причине задержали вылет самолета в Пермь

Самолет вылетел из Красноярска с задержкой более двух часов — в 08:10 (мск), по расписанию — 05:30 (мск). Воздушное судно благополучно приземлилось в Перми в 13:40 (местное время). Обратный рейс вылетел в 14:40, время вылета по расписанию — 12:00.