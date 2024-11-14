В Омской области в 2024 году ускорилась естественная убыль населения

Как сообщили в Омскстате в среду, 13 ноября 2024 года, с января по сентябрь 2024 года в Омской области родилось 10 689 детей. При этом зарегистрировано 18 526 умерших жителей, что привело к естественной убыли населения в 7 837 человек.
Как обратил внимание «СуперОмск», убыль населения в текущем году на 1,5 тысячи человек превышает аналогичный показатель прошлого года. Тогда за 9 месяцев родилось 11 610 человек, умерло — 17 946 умерших.
В среднем же естественная убыль в 2024 году составила −5,7 человек на каждую тысячу жителей.