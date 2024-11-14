Башкирия вошла в топ-10 регионов по заключенным бракам и рождаемости

За это время в республике родились 25 064 ребенка, сообщают аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг», основываясь на данных Росстата.
В целом по стране с января по сентябрь этого года родилось 920 169 малышей. На 3,5% меньше, чем за девять месяцев 2023-го.
Лидером рейтинга является Москва, в которой за девять месяцев 2024 года родилось 90 858 детей. За ней следует Московская область и Краснодарский край — 53 639 и 38 411 младенцев соответственно. Далее следуют Санкт-Петербург (35 317) и Дагестан (31 874). В топ-10 регионов по количеству новорожденных также вошли Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Башкирия и Ростовская область.
Что касается заключенных браков, то с января по сентябрь 2024-го в России был зарегистрирован 689 761 брак. Это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В лидерах вновь Москва — 69 116 заключенных браков. Второе место занимает Санкт-Петербург, где было зарегистрировано за это время 37 860 браков. Замкнула тройку Московская область — 37 830.
Среди лучших регионов России по количеству заключенных браков Башкирия занимает 10-е место после Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Тюменской областей, Татарстана и Челябинской области.
Как сообщал Башинформ, в 2023 году в Башкирии родилось 35 388 детей. Показатель рождаемости в расчёте на 1000 человек населения составил 8,7.