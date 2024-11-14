Башкирия вошла в топ-10 регионов по заключенным бракам и рождаемости

Лидером рейтинга является Москва, в которой за девять месяцев 2024 года родилось 90 858 детей. За ней следует Московская область и Краснодарский край — 53 639 и 38 411 младенцев соответственно. Далее следуют Санкт-Петербург (35 317) и Дагестан (31 874). В топ-10 регионов по количеству новорожденных также вошли Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Башкирия и Ростовская область.