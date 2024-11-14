Омичам рассылают фейковые сообщения о полицейских, фотографирующих людей

В общедомовых чатах Омска стало распространяться сообщение якобы от имени МВД.
В сообщении говорится о мошенниках, которые ходят по квартирам и фотографируют людей, собирая у них отпечатки пальцев, объясняя свои действия переписью населения. Кроме того, такие же сообщения были разосланы жителям других регионов России.
Корреспондент omsk.aif.ru обратился за комментарием к пресс-службе УМВД России по Омской области. В ведомстве сообщили, что данное сообщение — фейк. Также в полиции отметили, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность.
Напомним, что любое сообщение следует проверять, например, в интернете. Чаще оказывается, что такие сообщения рассылают массово по всей России. Также ещё один признак того, что сообщение фейк — это просьба распространить сообщение по всем знакомым.