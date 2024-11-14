«Выдают себя за курьеров службы доставки цветов, дарят букеты». Милиция предупредила белорусов про новую схему мошенничества с доставкой букета цветов

Милиция сказала белорусам о новой схеме обмана с бесплатным букетом цветов. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении говорится, что граждане России столкнулись с новой хитрой схемой обмана. Данная схема может затронуть и белорусов. Мошенничество заключается в том, что аферисты, выдавая себя за курьеров службы доставки цветов, дарят букеты людям. Спустя некоторое время жертве звонят якобы из службы доставки. Мошенники просят продиктовать цифры, полученные из смс-сообщения. Они объясняют это якобы необходимостью отчетности.
Сообщается, что как только человек сообщает код, злоумышленники прекращают общение, а затем снимают деньги с карты или же пытаются оформить кредит. Сказано, что один из подобных случаев чуть было не обернулся крупным кредитом, однако благодаря бдительности службы безопасности банка операцию смогли отменить.
Тем временем новое мошенничество от имени «Белпочты» набирает обороты в Беларуси.
Ранее мы писали, что милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries: «Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России».
Кстати, Белгидромет сказал, какая погода будет зимой 2024 — 2025 в Беларуси.