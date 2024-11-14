«Выдают себя за курьеров службы доставки цветов, дарят букеты». Милиция предупредила белорусов про новую схему мошенничества с доставкой букета цветов

Сообщается, что как только человек сообщает код, злоумышленники прекращают общение, а затем снимают деньги с карты или же пытаются оформить кредит. Сказано, что один из подобных случаев чуть было не обернулся крупным кредитом, однако благодаря бдительности службы безопасности банка операцию смогли отменить.