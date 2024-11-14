В Забайкалье разработают алфавит языка малочисленного народа хамниган

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по изучению языка народа хамниган, который не имеет письменности, завершилась в Забайкальском крае. По ее итогам ученые в течение двух лет планируют разработать хамниганский алфавит, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, младший научный сотрудник Научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания Российской академии наук (РАН) Вячеслав Иванов.
«Проект алфавита мы разработали. Но его надо утвердить, этот процесс займет 1−2 года. Проект алфавита включает 35 букв — это 33 буквы кириллического русского алфавита и два специальных символа, которые встречаются в бурятской и монгольской кириллице. На основе алфавита будут разрабатываться правила орфографии. Этот процесс займет еще больше времени — нужны консультации с учеными, носителями языка», — сказал Иванов.
Хамниганы — этнографическая группа смешанного происхождения, родственная бурятам, эвенкам, халха-монголам, баргутам, даурам. Проживают на территории Забайкалья, Бурятии, Монголии, Китая. Инициаторами экспедиции стали Институт языкознания РАН и Институт развития образования (ИРО) Забайкальского края. Как сообщила ТАСС участник экспедиции, заведующая кафедрой педагогики и цифровой дидактики ИРО Сэсэгма Кимова, в рамках экспедиции в ноябре 2024 г. ученые провели интервью с 18 носителями языка. Всего было собрано более 2 тыс. минут записей разговора.
Во время экспедиции хамниганы на родном языке рассказывали свою биографию, а также биографию языка. Был сделан вывод, что представители старшего поколения хорошо говорили на этом языке. Однако обучение в школах велось на русском, изучался бурятский. И постепенно к старшим классам знание родного языка терялось. Отдельно изучается речь, обращенная к детям, в которой приведены базовые фразы и вопросы: «оденься теплее», «не бегай». На основании этих материалов разрабатывается 200-словный словарь, который будет опубликован на платформе документация хамниганского языка.
«Почему еще потерян был хамниганский язык, потому что его считали диалектом бурятского. Они схожи, но есть разница. Есть определенные признаки, которые говорят о том, что это отдельный язык и этнос. Руководитель экспедиции Вячеслав Иванов говорит, что хамниганский относится к среднемонгольскому языку, на котором говорил Чингисхан», — отметила Кимова.
Она добавила, что в этом году изучался язык хамниган, которые селились вдоль реки Онон в Забайкалье. В 2025 году планируется экспедиция к носителям языка, проживающим у реки Шилка. Их речь может иметь диалектные особенности. «Надо видеть, как горят глаза у хамниган, что на них обратили внимание, что их записывают, что язык не потеряется. Проект очень высокой социальной значимости», — сказала она.
Об изучении языков Забайкалья.
Еще одной целью экспедиции было обучение сотрудников ИРО Забайкальского края основным принципам полевых исследований и методам сбора языкового материала. Они изучили форму работы в подобных условиях и планируют разработать методику, чтобы обучить этим навыкам школьных учителей.
Подобные экспедиции уже проводились Институтом языкознания РАН в Забайкалье в 2022, 2023 годах. Обработка и изучение собранных материалов позволят создать грамматическое описание хамниганского языка, разработать различные продукты и ресурсы для его изучения.