В Забайкалье разработают алфавит языка малочисленного народа хамниган

Она добавила, что в этом году изучался язык хамниган, которые селились вдоль реки Онон в Забайкалье. В 2025 году планируется экспедиция к носителям языка, проживающим у реки Шилка. Их речь может иметь диалектные особенности. «Надо видеть, как горят глаза у хамниган, что на них обратили внимание, что их записывают, что язык не потеряется. Проект очень высокой социальной значимости», — сказала она.