Жители Иркутского района не могли подъехать к домам из-за шлагбаумов

Одно из товариществ Иркутского района загородило проезд по автомобильной дороге общего пользования в «Молодежном». Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Из-за самовольно установленных шлагбаумов, ворот и других преград жителям было трудно подъехать к дому. Поэтому прокуратура обратилась в суд.
— Администрация Молодежного муниципального образования должна обеспечить беспрепятственный проезд по автодорогам, удалив посторонние предметы с проезжей части, — уточнили в ведомстве.
Суд требование удовлетворил, а значит, жители в ближайшее время смогут беспрепятственно добираться до домов.
Ранее это же товарищество выплатило штраф в размере 300 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности за эту же статью.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школа вокала из Улан-Удэ вернет более 400 тысяч недовольным клиентам.