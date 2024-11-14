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Жители Иркутского района не могли подъехать к домам из-за шлагбаумов

Прокуратура добилась, чтобы проезд открыли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Одно из товариществ Иркутского района загородило проезд по автомобильной дороге общего пользования в «Молодежном». Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

Из-за самовольно установленных шлагбаумов, ворот и других преград жителям было трудно подъехать к дому. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

— Администрация Молодежного муниципального образования должна обеспечить беспрепятственный проезд по автодорогам, удалив посторонние предметы с проезжей части, — уточнили в ведомстве.

Суд требование удовлетворил, а значит, жители в ближайшее время смогут беспрепятственно добираться до домов.

Ранее это же товарищество выплатило штраф в размере 300 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности за эту же статью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школа вокала из Улан-Удэ вернет более 400 тысяч недовольным клиентам.