Министр спорта Красноярского края рассказал, почему погиб пресс-секретарь Шамана

Напомним, что 10 ноября страну потрясла новость о том, что уроженец Красноярского края, пресс-секретарь певца Шамана, погиб. Ему стало плохо у себя дома. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти 40-летнего мужчину.