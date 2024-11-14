Министр спорта Красноярского края рассказал, почему погиб пресс-секретарь Шамана

Напомним, что 10 ноября страну потрясла новость о том, что уроженец Красноярского края, пресс-секретарь певца Шамана, погиб. Ему стало плохо у себя дома. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти 40-летнего мужчину.
Министр спорта рассказал, что у мужчины был диагностирован острый сердечный приступ. Оказывается, у Антона давно были проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что мужчина мог погибнуть от отравления неустановленным веществом. Однако эту информацию назвали домыслом.
Ранее рассказывали, что Шаман выступит в Красноярске.