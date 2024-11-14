Таллахасси
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта Красноярского края рассказал, почему погиб пресс-секретарь Шамана

Денис Петровский назвал причину гибели пресс-секретаря и журналиста Антона Коробкова-Землянского.

Источник: Reuters

Напомним, что 10 ноября страну потрясла новость о том, что уроженец Красноярского края, пресс-секретарь певца Шамана, погиб. Ему стало плохо у себя дома. Жена вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти 40-летнего мужчину.

Министр спорта рассказал, что у мужчины был диагностирован острый сердечный приступ. Оказывается, у Антона давно были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что мужчина мог погибнуть от отравления неустановленным веществом. Однако эту информацию назвали домыслом.

Ранее рассказывали, что Шаман выступит в Красноярске.