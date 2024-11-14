Из-за ремонта инженерных коммуникаций в Уфе ввели ограничения на улице Авроры

В Кировском районе Уфы больше чем на месяц ввели ограничения на улице Авроры. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничительные меры связаны с ремонтом инженерных сетей. До 18 декабря от дома № 18 до улицы Расула Гамзатова будет недоступна для проезда одна полоса дороги. Со 2 по 14 декабря на участке в районе дома № 18 движение транспорта ограничат полностью.
Власти города рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии заранее планировать свой маршрут.
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