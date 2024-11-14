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Школьники побывали в музее МВД в Братске

Шестиклассникам рассказали об истории развития Братской системы правоохранительных органов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске шестиклассникам рассказали об истории развития системы правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Братское», музею уже два года и в рабочее часы он с радостью принимает посетителей.

— Старые печатные машинки, на которых работали следователи, оружие разных лет, медали и знаки отличия с изображением В. И. Ленина, предметы экипировки сотрудников советской милиции, подлинник номера газеты «Правда», известившей весь мир о подписании Акта капитуляции Германии — эти и другие экспонаты вызвали неподдельный интерес школьников, — поделились в ведомстве.

Также в исторической комнате есть экспозиция посвященная службе в Госавтоинспекции. На стендах выставлена форма, нагрудные знаки, жезлы, рации и скоростемеры. Школьникам рассказали о том, что значит быть госавтоинспектором и напомнили ПДД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе жители не могли проехать к своим домам из-за шлагбаумов.