Школьники побывали в музее МВД в Братске

— Старые печатные машинки, на которых работали следователи, оружие разных лет, медали и знаки отличия с изображением В. И. Ленина, предметы экипировки сотрудников советской милиции, подлинник номера газеты «Правда», известившей весь мир о подписании Акта капитуляции Германии — эти и другие экспонаты вызвали неподдельный интерес школьников, — поделились в ведомстве.