Школьники побывали в музее МВД в Братске

В Братске шестиклассникам рассказали об истории развития системы правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Братское», музею уже два года и в рабочее часы он с радостью принимает посетителей.
— Старые печатные машинки, на которых работали следователи, оружие разных лет, медали и знаки отличия с изображением В. И. Ленина, предметы экипировки сотрудников советской милиции, подлинник номера газеты «Правда», известившей весь мир о подписании Акта капитуляции Германии — эти и другие экспонаты вызвали неподдельный интерес школьников, — поделились в ведомстве.
Также в исторической комнате есть экспозиция посвященная службе в Госавтоинспекции. На стендах выставлена форма, нагрудные знаки, жезлы, рации и скоростемеры. Школьникам рассказали о том, что значит быть госавтоинспектором и напомнили ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе жители не могли проехать к своим домам из-за шлагбаумов.