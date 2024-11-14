В ноябре в Казани пройдут две ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий также развернется 26 ноября в филиале Центра занятости населения Советского района. Горожан будут ждать по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Задать вопросы можно, отправив письмо на электронную почту cznkazan.sovet@tatar.ru. Кроме этого, дополнительную информацию расскажут по телефону: +7 (843)205−54−53.