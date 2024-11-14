В ноябре в Казани пройдут две ярмарки вакансий

Казанцы, находящиеся в поиске работы, в ноябре могут прийти на ярмарки вакансий. Бесплатные мероприятия пройдут в Советском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, сообщает пресс-служба Центра занятости населения РТ.
Жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов будут ждать 20 ноября по адресу: пр. Ибрагимова, 41. Специалисты принимают дополнительные вопросы по электронной почте cznkazan.aviansav@tatar.ru и проводят консультации по телефону: +7 (843)560−88−98.
Ярмарка вакансий также развернется 26 ноября в филиале Центра занятости населения Советского района. Горожан будут ждать по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Задать вопросы можно, отправив письмо на электронную почту cznkazan.sovet@tatar.ru. Кроме этого, дополнительную информацию расскажут по телефону: +7 (843)205−54−53.