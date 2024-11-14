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«Хватают мешками»: нужное лекарство исчезает из аптек Приморья

«Временный сбой скорее всего», — делятся приморцы в соцсетях.

Источник: Freepik

По информации Telegram-канала «Vladivostok.ru» (18+), в нескольких аптечных точках Владивостока наблюдается дефицит физраствора, перекиси водорода и хлоргексидина.

Как рассказали источнику фармацевты, этих препаратов нет у поставщиков уже месяц, поэтому подобная ситуация наблюдается по всему городу. Однако в каких-то аптеках физраствор еще можно найти, но и там уже заканчивается.

«У нас осталась последняя пачка», — рассказали в одной из аптек.

Жители Приморья промониторили популярные сайты, продающие лекарства, и выяснили, что перекись и хлоргексидин пока купить не проблема:

«Хватают мешками»;

«Лучше запастить»;

«Временный сбой, скорее всего».

здоровье