Алиментщицу из Калининграда обнаружили в Санкт-Петербурге

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и её объявили в федеральный розыск. Сотрудникам МВД удалось установить, что должница скрывается в Санкт-Петербурге. Калининградку задержали и передали петербургским судебным приставам, которые доставили её в Калининградскую область. В настоящее время проводятся следственные действия и готовятся документы для передачи уголовного дела в суд.