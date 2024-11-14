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Алиментщицу из Калининграда обнаружили в Санкт-Петербурге

Должницу по алиментам из Калининграда разыскали в Санкт-Петербурге и доставили в Калининградскую область.

Источник: KaliningradToday

В отношении женщины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу дочери — калининградка уклонялась от содержания ребенка и накопила задолженность почти 300 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело и её объявили в федеральный розыск. Сотрудникам МВД удалось установить, что должница скрывается в Санкт-Петербурге. Калининградку задержали и передали петербургским судебным приставам, которые доставили её в Калининградскую область. В настоящее время проводятся следственные действия и готовятся документы для передачи уголовного дела в суд.

Должнице грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.