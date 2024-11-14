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Два нижегородских вуза попали в топ самых влиятельных в России

ННГУ им. Лобачевского и ПИМУ вошли в рейтинг самых влиятельных вузов в России в 2024 году. Его подготовило Агентство RAEX в третий раз.

Источник: Нижегородская правда

При подготовке рейтинга аналитики оценивали вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

По итогу в список попали 75 университетов из 22 российских регионов. Среди них — два нижегородских: Университет Лобачевского, который занял 29 строчку, набрав 21.80 баллов, а также ПИМУ, расположившийся на 64 месте с 13.66.

При этом в прошлый раз ПИМУ в рейтинге и вовсе не было, а ННГУ занимал 38 место (было в 2022 году). Первые строчки заняли МГУ, РАНХиГС и СПБГУ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде действует один из крупнейших ожоговых центров России. Сюда привозят пациентов с самыми тяжелыми ранами. Помимо медицинских услуг, сотрудники центра ведут перспективные исследования, направленные на улучшение и разработку новых методов лечения ожогов — рассказали о них в специальном материале.

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