Два нижегородских вуза попали в топ самых влиятельных в России

При подготовке рейтинга аналитики оценивали вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.
По итогу в список попали 75 университетов из 22 российских регионов. Среди них — два нижегородских: Университет Лобачевского, который занял 29 строчку, набрав 21.80 баллов, а также ПИМУ, расположившийся на 64 месте с 13.66.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде действует один из крупнейших ожоговых центров России. Сюда привозят пациентов с самыми тяжелыми ранами. Помимо медицинских услуг, сотрудники центра ведут перспективные исследования, направленные на улучшение и разработку новых методов лечения ожогов — рассказали о них в специальном материале.